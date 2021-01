Video: Anti-Corona-Demo vorübergehend durch Sitzblockade gestoppt

Die lange Zeit ohne Zwischenfälle verlaufende Anti-Corona-Demo in der Wiener Innenstadt ist am Samstag gegen 15.30 Uhr beim MAK am Ring von einer Sitzblockade durch Gegendemonstranten gestoppt worden. Etwa 15 bis 20 schwarz gekleidete Aktivisten hatten sich auf die Fahrbahn gesetzt. Aus den Reihen der Anti-Corona-Demonstranten versuchten Fußball-Hooligans die Sitzenden zu attackieren. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hielten die Einsatzkräfte die Gruppen auseinander.

