Die ersten Kundgebungen sind am Samstag gegen 13.00 Uhr in der Wiener Innenstadt gestartet worden. Am Maria-Theresien-Platz begannen kurz nach 13.00 Uhr vor zunächst einigen hundert Demonstranten die Ansprachen. Das sollte sich aber ändern: Bis 14.30 Uhr waren laut Polizei etwa 6.000 bis 7.000 Anti-Corona-Aktivisten dort zusammengekommen.

Dieses Video liegt auf YouTube