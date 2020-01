Video: Auch in Klagenfurt wurde nun ein Coronavirus-Verdachtsfall gemeldet - bereits 81 Tote in China

Die Gesundheitsbehörden untersuchen weitere Coronavirus-Verdachtsfälle in Österreich. Zwei in Wien und einen in Klagenfurt. Bei zwei am Sonntag gemeldete Verdachtsfälle gab es indessen Entwarnung. In China steigt inzwischen die Zahl der Infizierten und der Toten weiter.

