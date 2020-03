Video: Auch Oberösterreich betroffen: Coronavirus in acht Bundesländern angekommen

Das Coronavirus hat sich am Donnerstag in Österreich weiter ausgebreitet. Offiziell frei vom Virus war am späten Abend nur mehr das Burgenland. Denn in Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich wurde der jeweils erste Fall gemeldet. Die Zahl der Infizierten stieg österreichweit auf 44. Auch weltweit breitete sich das Virus aus. Fast 300 Millionen Kinder gehen deshalb nicht in die Schule.

