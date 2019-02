Diesmal war die Alpensüdseite an der Reihe: Massive Schneefälle haben in der Nacht auf Samstag und in der Nacht auf Sonntag in Südtirol für einen Ausnahmezustand gesorgt. Auf der Brennerautobahn (A22) ging am Samstag wegen hängen gebliebener Lkw gar nichts mehr. Zudem verschärfte ein Lawinenabgang die Situation.

