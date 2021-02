Video: Ausreisetestkontrollen für Mayrhofen probemlos gestartet

Die wegen der Verbreitung der Südafrika-Mutante in Mayrhofen im hinteren Zillertal am Samstag gestarteten Ausreisetestkontrollen sind bisher problemlos verlaufen. Bis zum späten Nachmittag wurden 620 Personen kontrolliert, dabei gab es nur sechs Zurückweisungen wegen eines fehlenden negativen PCR-Tests, sagte Polizeisprecher Manfred Dummer der APA. Eine Anzeige habe es keine gegeben, so Dummer.

