Video: Ausreisetestkontrollen in Tirol bisher problemlos

Die in der österreichischen Geschichte wohl einzigartige Situation in Tirol mit "Grenzkontrollen" nicht nur an der Staatsgrenze, sondern auch zwischen Bundesländern, ist vorerst problemlos verlaufen. "Die Kontrollen laufen sehr gut", sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante war ein Ausreisen aus dem Bundesland nur mehr mit einem negativen Coronatest möglich, der nicht älter als 48 Stunden alt sein darf.

