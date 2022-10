Im Segelhafen in Podersdorf saugt ein 25 Tonnen schwerer Amphibienbagger derzeit Schlamm aus dem Neusiedler See. Der Wasserstand im Hafenbereich soll damit erhöht und die Schifffahrt weiterhin ermöglicht werden, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz. Auch in Illmitz, Neusiedl und Purbach wird bereits gearbeitet, vier weitere Seegemeinden folgen.

Dieses Video liegt auf YouTube