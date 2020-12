Video: Behinderungen wegen Schneefällen in weiten Teilen Kärntens

Hatte der Schnee bis Dienstag Oberkärnten fest im Griff, so hat es Mittwochfrüh auch in weiteren Teilen Kärntens Probleme gegeben. Laut Polizeiangaben waren zahlreiche Straßen gesperrt - entweder wegen Lawinengefahr oder wegen umgestürzter Bäume. Die Stadt Villach sperrte alle Parkanlagen und Friedhöfe, in Oberkärnten blieben Schulen geschlossen. 4.000 Haushalte waren Mittwochfrüh ohne Strom.

Dieses Video liegt auf YouTube