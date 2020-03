Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich lag am Montag (Stand: 8 Uhr) bei 8813. Mindestens 89 Menschen starben bisher an den Folgen einer Infektion, in Salzburg gab es bisher sieben Todesfälle. Mindestens 479 Personen waren inzwischen wieder genesen.

Dieses Video liegt auf YouTube