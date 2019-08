Die Besitzer von einem am vergangenen Mittwoch in Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) entdeckten Emu haben sich gemeldet. Der Laufvogel sei vor rund zwei Wochen aus einem Hobby-Hof in Yspertal (Bezirk Melk) ausgebüxt, berichtete der ORF NÖ am Samstag. Das Tier namens "Emu" soll noch eine Woche lang bei den Findern bleiben.

