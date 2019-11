Christian Stadler hat vor einem Vierteljahrhundert die Biokarotte in Österreichs Supermärkte gebracht. Dem Wurzelgemüse ist er bis heute treu geblieben. Jetzt geht er einen Schritt weiter.

Beharrlich, man könnte auch sagen: ein Sturkopf, war er schon in der Schulzeit. Und wenn er sich etwas einbildet, dann zieht er es durch. Das war vor 33 Jahren so - und das ist heute so.

Damals, im ...