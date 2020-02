Video: Böen mit 150 km/h - so fegt Sturmtief "Petra" über Österreich hinweg

Das Sturmtief "Petra" ist am Dienstag über mehrere Bundesländer Österreichs hinweggefegt. Auf dem Semmering in Niederösterreich wurden Böen mit mehr als 150 km/h gemessen. In Oberösterreich und in Salzburg waren Tausende Haushalte aufgrund heftiger Windböen ohne Strom. Auch in Vorarlberg, Wien und Niederösterreich trieb "Petra" sein Unwesen. Die Steiermark und Kärnten waren weniger betroffen.

Dieses Video liegt auf YouTube