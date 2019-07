Vier Feldbrände und ein brennender Stadl haben am Samstag die Feuerwehren in Oberösterreich gefordert. Besonders in Ohlsdorf (Bez. Gmunden) hielten die Feuer die Mannschaften auf Trab. Waren zu Mittag sechs Wehren mit einem Einsatz beschäftigt, brannte wenige Stunden später ein Feld direkt neben dem Zeughaus. In Niederösterreich mussten mehrere Feuerwehren einen Waldbrand bekämpfen.

Dieses Video liegt auf YouTube