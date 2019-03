Im Wiener Einkaufszentrum Donauzentrum ist am Samstag in der Früh ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar. Weil die Flammen ausbrachen, als das Einkaufszentrum noch geschlossen hatte, befand sich niemand im Gefahrenbereich. Ein im Gebäude gelegenes Hotel wurde vorsorglich evakuiert. Am Nachmittag war der Brand unter Kontrolle, von "Brand aus" war aber noch keine Rede.

