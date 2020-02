Ärzte, kirchliche Würdenträger, Juristen, eine Bürgermeisterin: Mehr als 400 Unterstützer glauben an die Unschuld eines Häftlings. Was treibt sie an? Warum opfern sie viel Freizeit für den Mann?

Ihr Glaube an die Justiz gerät zusehends ins Wanken. "Ich war überzeugt, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Was Helmut passiert ist, kann jedem von uns passieren. Dass er plötzlich in die Mühlen der Justiz gerät und vom Zeugen zum ...