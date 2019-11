Am Donnerstag wurde die Tiara für den Wiener Opernball 2020 vorgestellt. Das Design des Krönchens stammt vom französische Designer Christian Lacroix. Als Inspiration diente die Königin der Nacht aus der Oper " Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart.

"Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" singt die junge Sopranistin Diana Nurmukhametova am Donnerstagvormittag im Marmorsaal der Wiener Staatsoper. Der Tag ist noch jung - dennoch steht alles im Zeichen der "Königin der Nacht". Die berühmte Arie aus Mozarts "Die Zauberflöte" kündigte an, unter welchem Motto der Wiener Opernball am 20. Februar 2020 steht. "Die Königin der Nacht ist eine starke, mystische aber auch gefährliche Frauenfigur. Deshalb habe ich sie als Inspiration gewählt", verrät Opernballorganisatorin Maria Großbauer.

Nadja Swarovski verkündete in Form einer Videobotschaft, die auf einer Leinwand übertragen wurde, den Designer. Der französische Modeschöpfer Christian Lacroix folgt auf Donatella Versace, die letztes Jahr die Tiara für den Opernball entwarf. Lacroix ließ sich "vom Leuchten der Sterne und Mozarts ikonischer Oper inspirieren", wie wir von Swarovski erfahren. Die Organisatoren verwendeten in E-Mails und Telefonaten bislang stets das Codewort "Wolferl", damit das Geheimnis um das Motto und den tragenden Designer gehütet blieb.

Die Zusammenarbeit mit Swarovski besteht seit den 1950er Jahren. "Wir freuen uns, auch dieses Mal den Opernball wieder mit einer funkelnden Tiara beschenken zu dürfen. Dieses Jahr ist ganz besonders für uns, denn Swarovski wird im Jahr 2020 125 Jahre alt", sagt Birgit Berthold-Kremser von Swarovski.

Ein Sternenhimmel aus 72 Swarovski-Kristallen

72 ovale und sternförmige Kristalle sind in dem Krönchen verarbeitet. "Wie ein Sternenhimmel die Nacht erleuchtet, so wird auch das Diadem - die Königin der Nacht - beim Opernball von den Köpfen der Debütantinnen leuchten", erläutert Berthold-Kremser. Auch die Frisur der Debütantinnen, die die Friseure vom Salon Steinmetz-Bundy kreieren, solle königlich sein, so Großbauer. Als Vorbild habe man die Hochsteckfrisur von Herzogin Catherine gewählt. Die Debütantin Marion Mooshammer führte die Tiara schließlich samt weißem Kleid und Herzogin-Kate-Frisur am Donnerstag vor.

"Die Tiara ist ein wichtiger Bestandteil des Opernballs," sagte der Direktor der Wiener Staatsoper Dominique Meyer. Für ihn ist es die letzte Opernballsaison, ab 1. März 2020 übernimmt er die Intendanz der Scala in Mailand. "Ich gehe mit einem Koffer voller schöner Erinnerungen", meinte Meyer. Als Gast wird er den Opernball künftig eher nicht besuchen, da er vor allem die Organisation und die Teamarbeit rund um das Spektakel schätzte. "Das Kapitel ist abgeschlossen." Seinem Nachfolger Bogdan Roscic wollte er auch keine Tipps geben: "Er ist ein großer Bub. Er weiß, was er macht."

Quelle: SN