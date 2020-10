Video: Corona-Ampel färbt weitere 21 Bezirke rot - Anschober appelliert: "Bleiben Sie in den Herbstferien zu Hause"

Österreich sieht rot - zumindest, wenn man auf die Karte der Corona-Ampel blickt. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, steigt somit in weiten Teilen des Landes. In Salzburg sind auch der Flachgau, Pinzgau und Pongau betroffen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte am Freitag in einer Pressekonferenz: "Die Situation ist sehr, sehr ernst."

