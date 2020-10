Video: Corona-Ampel in 21 Bezirken neu auf Rot gestellt: Auch Flachgau, Pinzgau und Pongau betroffen

Das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus vergrößert sich in immer weiteren Teilen Österreichs. Die Kommission, die jeden Donnerstag über die Schaltung der Corona-Ampel entscheidet, hat am Abend für 21 weitere Bezirke bzw. Regionen rot gegeben. Damit haben alle Bundesländer außer Wien und Kärnten rote Regionen. Dazu kamen zahlreiche weitere Bezirke, die nun orange sind. Lediglich Hermagor in Kärnten und Linz Land haben nun mit Gelb statt Orange eine bessere Bewertung. Um 11 Uhr tritt Gesundheitsminister Rudolf Anschober vor die Presse.

