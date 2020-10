Video: Corona: Antigen-Tests ab Donnerstag bei Hausärzten möglich

Österreich hat bei den absoluten Zahlen der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 einen neuen Rekordwert zu verzeichnen. Am Mittwoch wurden 1.958 Neuinfizierte ins Epidemiologische Melderegister (EMS) eingemeldet, das sind um 434 Betroffene mehr als am Vortag. In Europa liegt Österreich im Mittelfeld. Ab Donnerstag dürfen Hausärzte nun auch Covid-19-Antigentests durchführen - auf "freiwilliger Basis", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

