Regierung und Bundesländer einigten sich am Sonntagvormittag auf den Lockdown für Ungeimpfte, um die Impfquote im Land zu erhöhen. Er tritt in der Nacht auf Montag in Kraft und ist auf zehn Tage befristet. Indes wurde vor dem Bundeskanzleramt lautstark protestiert.

