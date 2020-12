Video: Corona-Massentests im Burgenland gestartet

Im Burgenland sind Donnerstagfrüh die flächendeckenden Massentestungen auf das Coronavirus angelaufen. Seit 7.30 Uhr sind die 25 fixen Teststationen und zwei Testbusse in Betrieb. In der größten Station, dem Allsportzentrum in Eisenstadt, sind für den ersten Tag rund 1.400 Personen angemeldet, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Einige standen bereits vor der Öffnung Schlange, um sich testen zu lassen. Der Start verlief problemlos.

Dieses Video liegt auf YouTube