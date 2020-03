Die Anzahl der Covid-19-Erkrankten in Österreich erhöhte sich in den vergangenen Tagen auf 15. Weltweit sind mehr als 60 Länder betroffen. Das Gesundheitsministerium informiert am Montagvormittag über die aktuelle Lage in Österreich und die Abstimmung innerhalb der EU. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr im Livestream.

