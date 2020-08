Video: Corona-Testzentrum beim Happel-Stadion könnte länger bleiben

Das Coronavirus-Testcenter am Vorplatz des Ernst-Happel-Stadions in Wien, das mit dem Auto oder zu Fuß besucht werden kann, könnte länger in Betrieb bleiben. Das hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) erklärt. Ursprünglich war geplant, die für Kroatien-Rückkehrer gedachte Teststraße kommenden Freitag wieder zu schließen.

