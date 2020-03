Das Coronavirus hat in Österreich das erste Todesopfer gefordert. Ein 69-jähriger Mann - Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen - ist in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital verstorben. Positiv getestete Personen gibt es in Österreich derzeit knapp über 300. Ein erster Fall wurden auch im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) in Wien bestätigt.

Dieses Video liegt auf YouTube