Video: Coronavirus in Österreich angekommen: Zwei Personen in Tirol sind infiziert

In Österreich gibt es erstmals zwei bestätigte Coronavirus-Fälle. Zwei Personen wurden in Tirol mit dem Virus infiziert, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gegenüber der APA. Die beiden 24-Jährigen, wovon einer offenbar aus der Lombardei stammt, befinden sich in der Innsbrucker Klinik in Isolation. Sie sind jedenfalls "nicht lebensbedrohlich" erkrankt, sondern haben lediglich Fieber.

Dieses Video liegt auf YouTube