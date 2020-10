Video: Coronavirus-Lage in Österreich spitzt sich weiter zu

Die Corona-Lage in Österreich hat sich am Donnerstag weiter zugespitzt: Mit Stand 9.30 Uhr wurde mit 1.552 Neuinfizierten ein neuer 24-Stunden-Rekordwert verzeichnet. Das besonders betroffene Land Salzburg kündigte eine Reihe von Maßnahmen an. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnte angesichts der steigenden Zahlen: "Die Lage ist ernst". Zu erwarten ist, dass es für die Salzburger Region Tennengau (Bezirk Hallein) am Abend erstmals eine Ampel-Schaltung auf Rot gibt.

