Video: Demo-Verbote sorgten für Ärger - in Bischofshofen wurde "spazieren gegangen"

Die Stimmung bei Gegnern der Corona-Maßnahmen dürfte am Tiefpunkt sein. Die Polizei hat alle größeren Versammlungen, die in Wien für das Wochenende angemeldet worden waren, untersagt und sich damit den Unmut der Protestwilligen zugezogen. In Bischofshofen trafen sich Corona-Kritiker, um "gemeinsam für Freiheit, Grundrechte und Demokratie" einen Spaziergang zu unternehmen.

Dieses Video liegt auf YouTube