Franz Scheriau hat als Kapitän alle Weltmeere befahren. Jetzt, mit 70 Jahren, betreibt er im Wiener Hafen ein Schifffahrtsmuseum. Was dort vor Anker liegt, lässt nicht nur Nautiker staunen.

Mit Tankern kreuzte er durch den Pazifik. Mit einem Frachter kam er bis Fidschi. Schon als Jugendlicher fischte er bei minus 20 Grad vor Grönland. Als ihm langweilig wurde, segelte er allein von Irland nach Neuseeland. Er versuchte sich als Reeder, besaß einige von den ganz großen Brummern, übernahm sich, ging bankrott. Singapur, Suezkanal, Rotterdam, Bremerhaven, Triest, Panama, ein paar Kaps an den Südspitzen der Kontinente. All das hat Franz Scheriau erlebt und gesehen. Und all das hat er nun ...