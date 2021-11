Philipp Jurenich "unterrichtet" in Eisenstadt das Fach Nikolaus. Klingt skurril, ist es aber nicht: Denn für all jene, die sich am 6. Dezember in Bischofsmontur werfen, hat er wertvolle Tipps.

Ein junger Mann betritt mit Rollkoffer den Konferenzraum. Dann baut er auf: Laptop, Beamer. "Ich habe eine kleine Powerpoint-Präsentation vorbereitet", sagt er. Der junge Mann heißt Philipp Jurenich und ist von der Katholischen Jugend Burgenland. Sein Wesen ist aufgelockert, schnell entkommt ihm ein fröhliches Lachen. Doch mit seinem Thema ist es ihm ernst: Philipp Jurenich unterrichtet Nikolaus. Genauer gesagt lädt er jene, die sich am Abend des 6. Dezembers in die berühmte Heiligenfigur verwandeln wollen, dazu ein, sich Tipps geben zu lassen. Und Hintergrundwissen entweder zu erwerben oder aufzufrischen. "Unser Grundgedanke war: Der Nikolaus wird immer noch oft als Erziehungsmaßnahme missbraucht. Doch er ist kein Erzieher. Das sind die Eltern", stellt Jurenich klar. Nach wie vor erscheine er hie und da mit Sündenregistern oder Lob- und Tadellisten. "Den Kindern werden dann von einer völlig fremden Person ihre Verfehlungen vorgehalten, das kann auch beschämend sein." Doch selbst dort, wo weder mit Kohlen im Sackerl noch mit dem Krampus gedroht wird, sind offene Fragen zu klären. Zum Beispiel: Soll man sich vor den Kindern umziehen oder sie überraschen? Wie verhält sich der Nikolaus, wenn er enttarnt wird? Apropos Krampus: "Nein, das ist nicht der böse Gegenspieler. Der hat mit dem Nikolaus eigentlich überhaupt nichts zu tun", erklärt Jurenich. Zur Enttarnung sei verraten: "Immer bei der Wahrheit und authentisch bleiben." Und nicht versuchen, mit erfundenen Geschichten zu punkten. Dass der Nikolo (ja, auch "Nikolo" ist okay) im Himmel wohne und über alles Bescheid wisse. Deshalb sei es für den "Darsteller" wichtig, sich im Voraus zu informieren, quasi die Eckdaten und Legenden zu kennen. Dass der heilige Nikolaus zwischen 270 und 286 n. Chr. auf dem Gebiet der heutigen Türkei zur Welt kam, wird die Kinder wohl kaum interessieren. Schon viel eher, dass seine Eltern reich waren und er nach deren Tod sein ganzes Vermögen verschenkt hat. Dass er am 6. Dezember gestorben ist und sowohl Schutzpatron der Kinder als auch der Seeleute ist. Außerdem ist der Nikolaus nicht der Weihnachtsmann. "Die beiden werden oft verwechselt." Wo doch in Österreich am 24. Dezember eigentlich das Christkind das Kommando hat - egal. Was Nikoläuse nicht unterschätzen sollten: ihre Größe. "Wenn man ohnehin schon groß ist und dann auch noch eine Mitra am Kopf trägt, ist man locker über zwei Meter", warnt Jurenich. Das könne Kinder durchaus einschüchtern. Ein Tipp: kleiner machen, niedersetzen, versuchen, auf Augenhöhe zu sein. "Ebenfalls sehr wichtig ist, mit den Eltern vorher zu reden, um welchen Typ Kind es sich handelt. Schließlich gibt es in puncto Nähe deutliche Unterschiede", weiß Jurenich. Soll heißen: einen Knirps, der lieber auf Distanz zu dem Riesen bleiben möchte, nicht unnötig zwingen, sich auf den Schoß zu setzen. In der Zwischenzeit hat sich Franz, ein Zivildiener, in Montur geworfen. Philipp Jurenich erklärt den Ankleidevorgang und die einzelnen Kleidungsstücke. Es gilt: nichts weglassen, aber auch nichts dazukünsteln. Albe (weißer Unterrock), Rauchmantel, Mitra, Kreuz, Bart, weißes Haupthaar, Stab, großer Sack für die zu verteilenden Sackerl. "Die Sachen kann man sich bei Freunden ausborgen, den Pfarrer fragen oder auch online bestellen", rät Jurenich. In der Zwischenzeit hat Rebecca Gerdenitsch-Schwarz im Unterrichtszimmer Platz genommen. Auch sie ist bei der Katholischen Jugend tätig und weiß viel über den Nikolaus. Nicht zuletzt deshalb, weil sie schon oft einer war. Also eine Nikoläusin? "Aber nein. Sobald man alles angezogen hat, ist man für die Kinder der Nikolaus. Wenn überhaupt, dann fragen die Kinder erst, wenn ich weg bin, warum der Nikolo eine Frauenstimme hatte." Das gilt übrigens auch für andere Abweichungen von der traditionellen Rolle des alten, weißbärtigen Mannes. Er kann jung sein, er muss keinen Bart tragen, auch keine weiße Perücke. Und er kann sich - um eine der Anfangsfragen zu klären - auch im Beisein der Kinder verkleiden. Erfreuliches Fazit: Dem Nikolaus im Jahr 2021 muss weder ein Geschlecht noch ein fortgeschrittenes Alter zugeordnet werden. "Das ist alles nicht wesentlich", sagt Gerdenitsch-Schwarz. Der Nikolaus, betont Lehrer Philipp Jurenich abschließend, stehe übrigens auch für solidarisches Handeln. Er sei für andere da. "Das ist in Coronazeiten eine wichtige Botschaft." Information: Der Nikolaus-Unterricht startet am 9. November. Insgesamt werden im Burgenland drei Unterrichtseinheiten angeboten. Wer teilnehmen möchte, kann sich im Internet unter www.martinus.at/institution/5023/aktuelles/article/6952.html anmelden.