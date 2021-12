Video: Die Ärztin und der Offizier - das neue Corona-Krisengremium der Bundesregierung

Die Regierung richtet angesichts der Omikron-Variante eine neue "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination", kurz "GECKO" ein. Als Krisenmanager an der Spitze sollen Generalmajor Rudolf Striedinger und Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, fungieren - das Team stellt sich am Samstag in einer Pressekonferenz vor, hier zu sehen im Livestream!

