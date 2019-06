Die Pfingstreisewelle aus Deutschland ist am Samstag in Österreich voll angekommen: Bereits in den Morgenstunden klagten die Verkehrsteilnehmer etwa über den 40 Kilometer langen Stau auf der deutschen A8 in Richtung Salzburg-Walserberg. Viele verloren bis zu 90 Minuten im Stau, der bis Traunstein/Siegsdorf zurückreichte.

