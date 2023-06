Diese Geschwister gibt es nur im Doppelpack

Das 39. Zwillingstreffen findet in Braunau am Inn statt. Unter den Gästen sind Zwillingsbrüder, die mit Zwillingsschwestern verheiratet sind. Und sie alle wohnen unter einem Dach.

Aus der Schweiz und aus Deutschland sind bereits Zwillinge zum Internationalen Zwillingstreffen in Braunau am Inn angereist. Rosi Denzien und ihre Schwester Traudi Ruch aus Rostock nehmen seit dem Jahr 2000 an den Treffen teil. "Es sind viele Freundschaften entstanden und der Gesprächsstoff geht nicht aus", sagt Denzien.

Die Zwillinge aus Rostock sind Schwestern und beste Freundinnen gleichzeitig. "Als Zwilling hat man viele Bekannte, auch Freunde, aber eine besondere Freundin haben wir beide nicht", erklären sie. Selbst ihre ...