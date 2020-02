Einst hoch geschätzt, dann tief gefallen: Den früheren Langlauftrainer Walter Mayer aus Radstadt holte seine Dopingvergangenheit wieder ein. Jetzt muss er sich erneut verantworten.

Der ehemalige Langlauftrainer Walter Mayer (62), der wegen Dopingvergehen und Beitrag zum Sportbetrug angeklagt ist, will in seinem Prozess vorerst keine Aussage machen. Das kündigte Mayers Verteidiger Hans-Moritz Pott am Mittwoch zum Auftakt der Verhandlung am Landesgericht Innsbruck an.

