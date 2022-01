Video: Doppelmord aus Rache an der Nebenbuhlerin in Villach

Der schlimme Verdacht, der Unfalltod einer Mutter und ihres fünfjährigen Buben in Villach am Wochenende könnte ein Doppelmord gewesen sein, hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Montag bestätigt. Eine Rumänin (37) legte ein Geständnis ab, ihre 43-jährige Nebenbuhlerin aus Rache und Eifersucht angefahren zu haben. Das Kind will sie nicht bemerkt haben.

Dieses Video liegt auf YouTube