Video: Doppelmord im Burgenland: Mann soll Frau und Mutter getötet haben

Der 59-jährige Mann, der am Mittwochabend in Strebersdorf (Bezirk Oberpullendorf) seine 64-jährige Frau und seine 92-jährige Mutter getötet und anschließend Suizid begangen haben soll, dürfte die Frauen mit bloßen Händen erwürgt haben, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich am Donnerstagnachmittag zur APA. Der Mann habe die Frauen jahrelang gepflegt. Man gehe von Überlastung als Motiv aus.

