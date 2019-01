In Vorarlberg sind am Sonntag zwei Männer durch Lawinen ums Leben gekommen. Zudem verunglückte eine Snowboarderin aus der Schweiz tödlich. Einer der beiden Männer wurde in Damüls verschüttet und starb an den Folgen des Unglücks. Er kommt aus Deutschland. Der andere ist ein Skifahrer der ebefalss aus Deutschland stammt. Der 26-Jährige kam in Schoppernau im Bregenzerwald durch eine Lawine ums Leben.

