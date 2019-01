Ein Lawinenabgang in Lech in Vorarlberg hat am Samstag zumindest drei Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden vier Tourengeher aus Deutschland im eigentlich gesperrten Bereich "Langer Zug", nördlich der Rüfikopf-Seilbahn von einer Lawine erfasst. Drei von ihnen konnten lokalisiert und nur noch tot geborgen werden. Ein vierter Tourengeher wird noch vermisst.

