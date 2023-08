Ein Badebuffet am Flussbad lädt zur Sommerfrische wie anno dazumal

Pommes frites, Langos, Cola und Fanta sucht man im "Das Bachmann" vergeblich. Dafür findet man Speisen und Weine aus dem Kamptal - und jede Menge Ruhe und Entspannung im Flussbad.

Sie sind Gastronomen aus Leidenschaft. Und sie fühlen sich an diesem Platz fast so wohl wie im eigenen Wohnzimmer. Angelika und René Bachmann betreiben das Strandbad in Plank am Kamp heuer die siebte Saison. "Das Bachmann", wie sie das Badebuffet ...