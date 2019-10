In Wullowitz (Bezirk Freistadt) ist es Montag laut Polizei zu einem Mord und einem versuchten Mord gekommen. Ein Afghane soll in einer Asylwerberunterkunft einen Betreuer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Er schwebte am Dienstag in akuter Lebensgefahr. Auf der Flucht soll der 33-jährige Afghane einen Autobesitzer erstochen haben. Am Montagabend wurde er im Großraum Linz geschnappt.

