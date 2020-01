Im Innenministerium in Wien hat am Montag der Einsatzstab zum Coronavirus getagt. Mit dabei waren alle Ministerien, Vertreter der Blaulichtorganisationen und der Bundesländer. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte im Anschluss, dass mit den Fällen in Frankreich das Coronavirus zwar in Europa angekommen ist, dies sei aber "kein Grund für Panik".

