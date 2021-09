Video: Eishockey-Tormann bei Brand auf Almhütte verletzt

Der 21-jährige VSV-Tormann Alexander Schmidt hat am Freitag beim Brand einer Hütte auf der Feistritzer Alm leichte Verbrennungen an Gesicht und Händen erlitten. Das Feuer brach aus, nachdem der Eishockeyspieler versucht hatte, auf dem Balkon eine Gasflasche umzumotieren und diese dabei explodiert war. Drei weitere Hütten in nächster Umgebung wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt, teilte die Polizei mit.

