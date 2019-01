Nach der vermeintlichen Entführung einer 88-jährigen Frau auf offener Straße in Eisenstadt ermittelt die Polizei eigenen Angaben zufolge "in alle Richtungen". "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Dienstagabend. Er bat die Bevölkerung um Hinweise. "Wir sind hier auf jeden kleinsten Hinweis auch angewiesen."

