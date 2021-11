Video: Ernst August von Hannover bekämpft Urteil vor Linzer Gericht

Im Oberlandesgericht Linz ist am Mittwoch die Berufungsverhandlung gegen Prinz Ernst August von Hannover am Plan gestanden. Der Welfenprinz hatte nach einem Ausraster im Almtal in erster Instanz zehn Monate bedingte Haft und mehrere Weisungen ausgefasst. Er erschien nicht persönlich, weil er ein "weiteres Medienspektakel" vermeiden wolle, ließ er das Gericht schriftlich wissen.

Dieses Video liegt auf YouTube