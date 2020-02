Video: Erste Coronavirus-Fälle in Österreich: Hotel gesperrt

Das neuartige Coronavirus ist in Österreich angekommen: In Tirol bestätigte sich am Dienstag bei einem aus der Region Bergamo in Italien stammenden Paar der Verdacht. Die Infizierten befinden sich in Quarantäne. Am frühen Abend wurden ein Hotel nahe der Innenstadt von Innsbruck - der Arbeitsplatz der Frau - und die Wohnstätte der Italienerin in der Landeshauptstadt behördlich gesperrt.

