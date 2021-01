Video: Erste große Impfkampagne in Wien angelaufen

Die erste Impf-Großaktion in Wien ist Freitagfrüh in der Halle D der Messe angelaufen. In diesem bis einschließlich Montag andauernden Marathon werden 11.000 Menschen immunisiert. Der Großteil davon - nämlich 8.500 - ist für niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie deren Ordinationspersonal reserviert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach in einer Pressekonferenz von einem "historischen Ereignis".

