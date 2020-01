Der 35-jährige Soner Ö., der vor einem Jahr den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen hat, steht seit Montag wegen Mordes in Feldkirch vor Gericht. Er bekannte sich am ersten von drei Prozesstagen zur Tötung des damals 49-Jährigen, bestritt aber die Mordabsicht. "Ich wollte ihm eine Strafe geben, nicht ihn ermorden", beteuerte der in Vorarlberg aufgewachsene Asylwerber.

Dieses Video liegt auf YouTube