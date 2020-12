Video: "Es wird genau geschaut, wer ein Intensivbett bekommt"

Auch nach dem Lockdown arbeiten die Intensivstationen an der Grenze ihrer Möglichkeiten, warnt der Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin des Spitals in Zams (Tirol). Die Infektionszahlen in Österreich seien weiterhin "extrem zu hoch" betont auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der in einer Pressekonferenz am Donnerstag ab 9 Uhr über die Lage auf den Intensivstationen informiert.

