Video: Experten rechnen bald mit über 200 Corona-Intensivpatienten

Das Covid-Prognose-Konsortium geht in seiner aktuellen Vorhersage von einem weiteren Anstieg bei den Intensivpatienten von 133 (Stichtag: 31 August) auf 219 Personen am 15. September aus. Das bedeutet ein Plus von 64,5 Prozent. Im Worst-Case-Szenario ist bei den Intensivbetten in Oberösterreich und Vorarlberg ein Überschreiten der 33-Prozent-Grenze nicht ausgeschlossen. An Mittwoch wurden von den Ministerien 1.848 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Dieses Video liegt auf YouTube