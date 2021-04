Video: Fassmann für Corona-Impfungen auch für Schüler

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Freitagabend Corona-Impfungen auch für Schüler in Aussicht gestellt. In der ZiB2 meinte Faßmann, der Weg zu einer einigermaßen virusresistenten Schule mit Impfungen sei vorgezeichnet. Bis zum nächsten Schuljahr wolle er allen Schülern ab 16 Jahren eine Impfung anbieten. Und mit der Durchimpfung der Lehrer sei man fast durch.

Dieses Video liegt auf YouTube